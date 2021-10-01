Тайский массаж Оазис-спа в Москве

Добро пожаловать в салон отдыха и оздоровления!

С декабря 2019 года «Оазис-спа» в Москве радует Вас качественным оздоровительным массажем и СПА в исполнении лучших мастеров из Таиланда, уютом, гостеприимством и высоким сервисом. Уже 8 лет мы придерживаемся своей миссии — улучшать физическое и эмоциональное состояние каждого гостя.

Салон располагается в благоприятном жилом комплексе Доминион и имеет стильный дизайнерский интерьер. Высококвалифицированные мастера родом из солнечного Таиланда с многолетним опытом работы, уникальной техникой и особым подходом рады помочь Вам обрести гармонию души и тела.

Главная ценность для нас — комфорт наших гостей. Для этого в салоне есть всё необходимое: уютные халаты и тапочки, одноразовое бельё, специальный тайский костюм для массажа, средства для снятия макияжа. В «Оазис-спа» царит особая уединенная атмосфера: тишина, расслабляющая музыка, аромат трав и эфирных масел.

Мы разработали 30 программ, и с радостью поможем выбрать процедуру, подходящую именно Вам. До встречи в «Оазис-спа»!