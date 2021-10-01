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    Слим-массаж - уникальная методика из Таиланда, направленная на коррекцию фигуры.

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Тайский массаж Оазис-спа в Москве

Наша команда

Все наши мастера родом из солнечного Таиланда, и у каждой за плечами многолетний опыт работы за границей и в России, своя уникальная техника и особый подход.
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Мастер таского массажа Энн
Мастер Энн
Мастер таского массажа Сом
Мастер Сом
Мастер таского массажа Вио
Мастер Вио

«Оазис-спа» - больше,
чем просто тайский массаж

Салоны «Оазис-спа» это островки оздоровления и отдыха, созданные с любовью и тщательным подходом к каждой детали.
От профессионализма тайских и балийских мастеров, большого выбора лечебных и спа-программ - до уюта, гостеприимного сервиса, интерьеров, удобных локаций и дополнительных услуг для комфорта дорогих гостей: хамам, бассейн, бесплатная парковка.
Ежедневно мы с удовольствием всей Командой создаем Атмосферу для вашего отдыха и оздоровления, нам очень важны удовлетворение и благодарность каждого гостя.

- Дарья Покровская, основатель сети Оазис-спа

Программы в Оазис-спа

Все программы

Тайский массаж

Традиционный тайский массаж

Коррекция фигуры

Массаж для коррекции фигуры

Для двоих

Массаж для двоих в одной комнате

По зонам

Программы с акцентом на разные части тела

Спа-уход

Пилинг тела и массаж с арома-маслами

Детокс массаж

Выведение из организма токсинов и лишней жидкости
  • Добро пожаловать в салон отдыха и оздоровления!
    С декабря 2019 года «Оазис-спа» в Москве радует Вас качественным оздоровительным массажем и СПА в исполнении лучших мастеров из Таиланда, уютом, гостеприимством и высоким сервисом. Уже 8 лет мы придерживаемся своей миссии — улучшать физическое и эмоциональное состояние каждого гостя.
    Салон располагается в благоприятном жилом комплексе Доминион и имеет стильный дизайнерский интерьер. Высококвалифицированные мастера родом из солнечного Таиланда с многолетним опытом работы, уникальной техникой и особым подходом рады помочь Вам обрести гармонию души и тела.
    Главная ценность для нас — комфорт наших гостей. Для этого в салоне есть всё необходимое: уютные халаты и тапочки, одноразовое бельё, специальный тайский костюм для массажа, средства для снятия макияжа. В «Оазис-спа» царит особая уединенная атмосфера: тишина, расслабляющая музыка, аромат трав и эфирных масел.
    Мы разработали 30 программ, и с радостью поможем выбрать процедуру, подходящую именно Вам. До встречи в «Оазис-спа»!
  • Тайский массаж – проверенный способ помощи душевному состоянию! Воздействие техник тайского массажа на биологически активные точки укрепляет иммунитет и рекомендуется жителям мегаполисов для защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и стрессов. Благодаря всестороннему влиянию на организм и эмоциональное состояние, тайский массаж способен:
    • снять мышечное напряжение
    • улучшить кровообращение и лимфодренаж
    • укрепить здоровье
    • улучшить качество сна
    • помочь эмоционально и физически отдохнуть
    Более 30 программ в «Оазис-спа» в исполнении лучших тайских мастеров помогут восстановить баланс жизненной энергии.
  • История тайского массажа началась более двух тысяч лет назад, когда массаж был равносилен медицине. Основателем искусства тайского массажа считается Дживака Кумар Бхаши, личный знахарь одного из индийских правителей и близкий друг самого Будды. Основное развитие техника йога-массажа обрела в Таиланде, переняв культуру и философию королевства Сиам.
    Целью массажа является сочетание физических упражнений и молитвы для гармонизации внутренней энергии и физического здоровья, благодаря воздействию на биологически активные точки приемов пассивной йоги.
    Мягкое растягивание и массирование:
    • снимает напряжение в мышцах;
    • активизирует кровообращение, сокращает риск образования тромбов и закупорки сосудов;
    • улучшает работу лимфатической системы, выводит токсины.
    Регулярный тайский массаж улучшает самочувствие после каждого сеанса.